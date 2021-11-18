«Кайрат» сокращает бюджет на 40% (В. Жарков)

По информации журналиста Владимира Жаркова «Кайрат» в сезоне-2022 сокращает бюджет на 40%. Так же Жарков сообщает о неясности продления контракта клубом с Курбаном Бердыевым на следующий сезон.

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