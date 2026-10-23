Прокомментируем главные тезисы интервью В. Путина журналисту П. Зарубину - чем то восхитимся, а с чем-то не согласимся: ведь Верховный обязан дипломатию блюсти, а мы, простые блоггеры, существуем в том числе и для того, дабы озвучивать то, что официальные лица пока озвучить не могут.