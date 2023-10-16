Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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МВФ понизил прогноз экономического роста на Ближнем Востоке и в Северной Африке

МВФ пересмотрел оценку экономического роста на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2023 году до 2% с 3,1%, сославшись на сокращение добычи нефти, которое нанесло ущерб крупнейшим экономикам региона, таким как Саудовская Аравия.

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