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Крымское информационное агентство

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В Черноморском районе отмечают День Героев Отечества

В Черноморском районе отмечают День Героев Отечества

Фото: пресс-служба администрации Черноморского районаЧерноморский район вместе со всей страной отмечает День Героев Отечества Ежегодно 9 декабря наша страна отмечает памятную дату великой истории России – День Героев Отечества.

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