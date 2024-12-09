В Черноморском районе отмечают День Героев Отечества

Фото: пресс-служба администрации Черноморского районаЧерноморский район вместе со всей страной отмечает День Героев Отечества Ежегодно 9 декабря наша страна отмечает памятную дату великой истории России – День Героев Отечества.
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