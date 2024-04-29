Умер футболист Михаил Фоменко, выигрывавший медали ЧЕ и Олимпийских игр со сборной СССР

Украинские СМИ сообщили о смерти известного игрока и тренера Михаила Фоменко.Издания со ссылкой на пресс-службу киевского "Динамо" написали о смерти на 76-м году жизни известного советского футболиста Михаила Фоменко.
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