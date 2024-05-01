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Зайка Банзайка

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Gloria Jeans — российский бренд одежды.

Gloria Jeans — российский бренд одежды.

Gloria Jeans — российский бренд одежды. Мы работаем с 1988 года, делая моду для настоящей жизни. В GJ есть всё для повседневных и праздничных образов: джинсы, прочные футболки, толстовки, верхняя одежда из технологичных материалов, повседневные и вечерние платья, домашняя одежда, бельё и аксессуары.

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