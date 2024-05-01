Gloria Jeans — российский бренд одежды. Мы работаем с 1988 года, делая моду для настоящей жизни. В GJ есть всё для повседневных и праздничных образов: джинсы, прочные футболки, толстовки, верхняя одежда из технологичных материалов, повседневные и вечерние платья, домашняя одежда, бельё и аксессуары.