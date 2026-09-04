МО: силы ПВО за ночь сбили 490 беспилотников над Россией

Силы ПВО России уничтожили 490 беспилотников ВСУ на российской территории в ночь на пятницу, 4 сентября.
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