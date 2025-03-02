Заноза
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Заноза

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Война надолго. Европа хочет большой драки

Война надолго. Европа хочет большой драки

Зеленский после скандала в Овальном кабинете спешно покинул США, побыв там менее 24 часов. Сегодня он уже в Лондоне.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Война надолго если Россия не прекратит поставки ресурсов на прямую в Европу и через третьи страны. Надеяться на поддержку остального мира основания нет.
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12 час.
Семен Демин
Россию заставят воевать по-настоящему. Иначе она будет вынуждена отказаться от своих интересов и отступить... до уральских гор.
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7 час.
Геннадий Бережнов
А также, чем ответит Россия вопрос не новый. ЕС и Англия давно выпрашивают хорошей взбучки. Однако сегодня дать им что просят просто не кому. Ситуация развивается самопроизвольно и чего ждать знают только - политологи!
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3 час.
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