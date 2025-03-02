Война надолго. Европа хочет большой драки

Война надолго если Россия не прекратит поставки ресурсов на прямую в Европу и через третьи страны. Надеяться на поддержку остального мира основания нет.

Россию заставят воевать по-настоящему. Иначе она будет вынуждена отказаться от своих интересов и отступить... до уральских гор.

Геннадий Бережнов

А также, чем ответит Россия вопрос не новый. ЕС и Англия давно выпрашивают хорошей взбучки. Однако сегодня дать им что просят просто не кому. Ситуация развивается самопроизвольно и чего ждать знают только - политологи!