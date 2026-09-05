Узнать Москву с научной стороны: РАН запустила новый путеводитель по столице

В День рождения Москвы Российская академия наук (РАН) запустила научный путеводитель по столице. Проект «Наукоград Москва» рассказывает о научных страницах городской истории, легендарных институтах и исследователях, а также о самой Академии, которая в 1934 году получила московскую прописку.