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Царьград

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Двухлетняя девочка умерла в очереди к педиатру. Скорая отказалась госпитализировать ребёнка?

Двухлетняя девочка умерла в очереди к педиатру. Скорая отказалась госпитализировать ребёнка?

Трагедия произошла в частной клинике Ульяновска. Двухлетняя девочка умерла, ожидая приёма педиатра. Теперь следствию предстоит установить, можно ли было спасти ребёнка и были ли допущены нарушения при оказании медицинской помощи.

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