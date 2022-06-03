Военное обозрение

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Технический потенциал РСЗО MLRS / HIMARS и борьба с ними

Технический потенциал РСЗО MLRS / HIMARS и борьба с ними

M270 выполняет стрельбу неуправляемой ракетой. Фото Минобороны США В течение нескольких последних недель обсуждалась возможность поставки американских реактивных систем залпового огня на Украину.

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