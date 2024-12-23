Представители стран — членов Европейского союза (ЕС) не знают, как успокоить "эмоционально нестабильного" президента Молдавии Майю Санду в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины.
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