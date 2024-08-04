Подрывник из Рязани Сидики попросился для искупления вины в зону СВО

Подозреваемый в совершении нескольких терактов, в том числе в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области по указанию украинских спецслужб, гражданин России и Италии Руслан Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о готовности искупить свою вину в зоне проведения специальной военной операции.