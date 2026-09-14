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Новости Тамбова

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Тамбовчан ждёт контрастная погода на этой неделе

Тамбовчан ждёт контрастная погода на этой неделе

Погода на предстоящей неделе в Тамбовской области разделится на два контрастных эпизода. Сегодня к ночи регион попадёт под влияние южного циклона, который сформируется в Северном Причерноморье и начнёт смещаться на северо-восток через Черноземье.

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