Трамп уровнял США и страны "третьего мира"

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в штате Техас, Конференции консервативных политических действий (CPAC), заявил, что США во многих отношений уровнялись со странами "третьего мира", сообщает ТАСС.
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в штате Техас, Конференции консервативных политических действий (CPAC), заявил, что США во многих отношений уровнялись со странами "третьего мира", сообщает ТАСС.
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