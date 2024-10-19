Тень Пригожина: в Госдуме озаботились ужесточением наказания за вооруженный мятеж

Владимир Масловский

Вы "члены" госдумы выступившие с инициативой об усилении наказания за мятеж, сами должны быть осуждены по этой статье за условия, которые вы создаете своими законами. Только благодаря вашим законам создаются условия вызывающие мятежи. Пример Пригожина это явно показал, а вы поливаете его патриотический порыв против произвола творящегося в МО и в ВПК, где действует принцип зарабатывай деньги любым путем в плоть до измены своей стране.