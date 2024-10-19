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Тень Пригожина: в Госдуме озаботились ужесточением наказания за вооруженный мятеж

Тень Пригожина: в Госдуме озаботились ужесточением наказания за вооруженный мятеж

Государственная дума РФ 15 октября в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Комментарии
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Владимир Масловский
Вы &quot;члены&quot; госдумы выступившие с инициативой об усилении наказания за мятеж, сами должны быть осуждены по этой статье за условия, которые вы создаете своими законами. Только благодаря вашим законам создаются условия вызывающие мятежи. Пример Пригожина это явно показал, а вы поливаете его патриотический порыв против произвола творящегося в МО и в ВПК, где действует принцип зарабатывай деньги любым путем в плоть до измены своей стране.
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14 час.
Александр Батт
Надо, чтобы под этот закон попал большевистский мятеж 25 октября (07 ноября) 1917 года. И все последующие мятежи до 1993 года.
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12 час.
наталья иваненко
А расстрел  Верховного Совета  разве не мятеж
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11 час.

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