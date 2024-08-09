Маск пригрозил Мадуро космическим лазером в ответ на блокировку X

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что использует "космический лазер", чтобы "подпалить усы" президента Венесуэлы Николаса Мадуро после решения венесуэльских властей приостановить работу соцсети X (бывшая Twitter) в стране.
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