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Маск пригрозил Мадуро космическим лазером в ответ на блокировку X

Маск пригрозил Мадуро космическим лазером в ответ на блокировку X

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что использует "космический лазер", чтобы "подпалить усы" президента Венесуэлы Николаса Мадуро после решения венесуэльских властей приостановить работу соцсети X (бывшая Twitter) в стране.

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