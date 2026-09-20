В Челябинске перевернулась Chery: пострадали водитель и подросток

Днём 19 сентября в Челябинске на улице Доватора возле дома № 35 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
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