Представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Родион Мирошник проинформировал о том, что властям держав Запада следует реалистично взглянуть на нацистские зверства, которые украинская сторона устраивала в ходе вторжения в Курское приграничье.
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