Количество зон DRS сократили до трех на Гран-при Австралии

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих сообщил, что зона DRS между восьмым и девятым поворотом не будет действовать в оставшихся сессиях Гран-при Австралии.

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