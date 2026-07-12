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Военное обозрение

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Что видел британский офицер: миф о колонне и линии в Испании

Что видел британский офицер: миф о колонне и линии в Испании

Полтора века историки повторяли, что французские колонны в Испании тупо гибли под огнём британской линии, — но стоит открыть французские рапорты и карты, как выясняется, что перед нами не поединок «глупого» и «умного» строя, а бой двух гибких тактических систем, который проиграл не Наполеон, а очевидец, записавший в рапорт слово «колонна».

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