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«Может, для гонки за Гретцки было бы полезнее, если бы «Вашингтон» шел в лидерах или стал бы аутсайдером – «Сан-Хосе» Востока». Светлов об Овечкине

– Лишь пять голов Овечкина в чемпионате ставят под сомнение его снайперскую гонку за рекордом Уэйна Гретцки? – Во-первых, верю, что Кузнецов вернется на свой высший уровень, а это гарантированные десятки голов для Овечкина.

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