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Владимирские новости

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Дмитрий Наумов рассказал о расширении дороги у мкр Веризино

Дмитрий Наумов рассказал о расширении дороги у мкр Веризино

Многих жителей города интересует вопрос о микрорайоне Веризино и его дорожной развязки. Ни для кого не секрет, что основная проблема удаленных микрорайонов - утренние и вечерние пробки, а также доступность общественного транспорта.

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