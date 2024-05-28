Дмитрий Наумов рассказал о расширении дороги у мкр Веризино

Многих жителей города интересует вопрос о микрорайоне Веризино и его дорожной развязки. Ни для кого не секрет, что основная проблема удаленных микрорайонов - утренние и вечерние пробки, а также доступность общественного транспорта.
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