Участковый из Онежского района удостоен госнаграды за спасение двух женщин из горящего дома

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев представил к медали «За спасение погибавших» участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Онежскому району лейтенанта полиции Антона Фокина.
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