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Обстрелы со стороны ВСУ возобновились утром 20 апреля в Донецке

Обстрелы со стороны ВСУ возобновились утром 20 апреля в Донецке

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ, после пятичасового перерыва, в 6:40 по московскому времени, вновь начали обстрел города.

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