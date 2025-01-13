Игорь Кобзев посетил многодетные семьи в Братске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в Братск посетил многодетную семью Киризлиевых, глава которой в прошлом году был награжден Почетным знаком «Отцовская доблесть», сообщает пресс-служба правительства региона.