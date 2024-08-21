Вы когда-нибудь представляли себе место, где жара буквально сжигает воздух? Именно в такое место отправился популярный блогер Бен Моррис — парень не поверил, что столбики термометров здесь могут подниматься до умопомрачительных 53,9°C.
Как живут люди в самом жарком городе мира
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РОМАН Молчанов
Мечта.Холода и похолодания Я не люблю.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Все познается в сравнении. Был и Якутске в командировке, понятное дело зимой (какой начальник летом поездку назначит) при -46С, хреновато там южанину , и в Панаме (город и государство) при +37С, (но там всегда погода одинаковая), влажность просто аху..... Если не в здании под кондюками то как в сауне и дышать нечем. Еще и почти ежедневные дожди примерно в обед, короткие но после них еще хуже. Люди живут значит выжить можно.... ну или быстро загнуться 😜. Думаю что все таки в высокогорьях жизнь поэкстримальнее будет, точно не знаю, был только в Терсколе.
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17 час.
М
ММ
2000 год. Турция, Анталья. Записались в аквапарк. Оказался самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений в Турции (так нам сказали). + 59 (ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ) градусов в тени. Температура моря +38 (горячая ванна), бассейны в аквапарке просто сильно горячая вода. Ночь, 5 утра, спим естественно при кондиционере. Открываю балконную дверь в ожидании утренней прохлады, а оттуда как из горячей печки...
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14 час.
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