Как живут люди в самом жарком городе мира

Дмитрий Гурин

Все познается в сравнении. Был и Якутске в командировке, понятное дело зимой (какой начальник летом поездку назначит) при -46С, хреновато там южанину , и в Панаме (город и государство) при +37С, (но там всегда погода одинаковая), влажность просто аху..... Если не в здании под кондюками то как в сауне и дышать нечем. Еще и почти ежедневные дожди примерно в обед, короткие но после них еще хуже. Люди живут значит выжить можно.... ну или быстро загнуться 😜. Думаю что все таки в высокогорьях жизнь поэкстримальнее будет, точно не знаю, был только в Терсколе.