TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Это просто чудо.Пропавшая кошка н...
  • Элеонора Коган
    Здорово, что нашлась!!!!Пропавшая кошка н...
  • ММ
    2000 год. Турция, Анталья. Записались в аквапарк. Оказался самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений в Турции ...Как живут люди в ...

Как живут люди в самом жарком городе мира

Как живут люди в самом жарком городе мира

Вы когда-нибудь представляли себе место, где жара буквально сжигает воздух? Именно в такое место отправился популярный блогер Бен Моррис — парень не поверил, что столбики термометров здесь могут подниматься до умопомрачительных 53,9°C.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РОМАН Молчанов
Мечта.Холода и похолодания Я не люблю.
Ответить
17 час.
Дмитрий Гурин
Все познается в сравнении. Был и Якутске в командировке, понятное дело зимой (какой начальник летом поездку назначит) при -46С, хреновато там южанину , и в Панаме (город и государство) при +37С, (но там всегда погода одинаковая), влажность просто аху..... Если не в здании под кондюками то как в сауне и дышать нечем. Еще и почти ежедневные дожди примерно в обед, короткие но после них еще хуже. Люди живут значит выжить можно.... ну или быстро загнуться 😜. Думаю что все таки в высокогорьях жизнь поэкстримальнее будет, точно не знаю, был только в Терсколе.
Ответить
17 час.
М
ММ
2000 год. Турция, Анталья. Записались в аквапарк. Оказался самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений в Турции (так нам сказали). + 59 (ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ) градусов в тени. Температура моря +38 (горячая ванна), бассейны в аквапарке просто сильно горячая вода. Ночь, 5 утра, спим естественно при кондиционере. Открываю балконную дверь в ожидании утренней прохлады, а оттуда как из горячей печки...
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх