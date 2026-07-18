Тюнинг по-индийски: грузовики, от которых не отвести глаз

Совсем недавно мы рассказывали о том, как обустраивают свой быт американские дальнобойщики. Парни не жалеют сил и денег, чтобы обеспечить себе в грузовике комфорт и выпендриться перед коллегами дизайнерскими интерьерами.
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