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Мы соседи по планете

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Тюнинг по-индийски: грузовики, от которых не отвести глаз

Тюнинг по-индийски: грузовики, от которых не отвести глаз

Совсем недавно мы рассказывали о том, как обустраивают свой быт американские дальнобойщики. Парни не жалеют сил и денег, чтобы обеспечить себе в грузовике комфорт и выпендриться перед коллегами дизайнерскими интерьерами.

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