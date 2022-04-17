Слуцкий о 12-м месте «Рубина»: «Часто вспоминаем сезон-2004, когда «Уралан» выходил вдевятером. Бывали времена посложнее»

Леонид Слуцкий прокомментировал 12-е место «Рубина» в РПЛ. Главный тренер казанского клуба высказался после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре.
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