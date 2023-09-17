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Татьяна Тарасова: «Валиева выросла в физическом плане, но ее способности от этого никуда не делись»

16 и 17 сентября фигуристка выступала на контрольных прокатах в Москве. – Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу, как вам ее выступление? – Все делали то, что могли.

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