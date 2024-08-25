Пенсионеры могут получить доплату

Российские пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, могут получать доплату к пенсии в размере чуть более 2,5 тысячи рублей за каждого иждивенца, сообщил ведущий научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.
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