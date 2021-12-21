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Водитель 45 лет погиб в ДТП, протаранив ограждение моста в Слюдянском районе

Трагическая авария с гибелью мужчины произошла в Слюдянском районе вечером 20 декабря. На трассе «Байкал» вблизи посёлка Мангутай водитель «Тойота Виста» выехал на встречную полосу, в результате чего съехал с полосы и протаранил ограждение моста.

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