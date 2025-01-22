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Звезда «Не родись красивой» предъявила возмужавшего сына от Антипенко

Звезда «Не родись красивой» предъявила возмужавшего сына от Антипенко

Актриса сняла редкое видео с участием 17-летнего Ивана. Юлия Такшина предоставлено Пресс-службойАктриса Юлия Такшина является мамой двоих сыновей, которых она родила от ее коллеги по сериалу «Не родись красивой» Григория Антипенко.

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