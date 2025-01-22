Звезда «Не родись красивой» предъявила возмужавшего сына от Антипенко

Актриса сняла редкое видео с участием 17-летнего Ивана. Юлия Такшина предоставлено Пресс-службойАктриса Юлия Такшина является мамой двоих сыновей, которых она родила от ее коллеги по сериалу «Не родись красивой» Григория Антипенко.