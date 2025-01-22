Звезда «Не родись красивой» предъявила возмужавшего сына от Антипенко

Актриса сняла редкое видео с участием 17-летнего Ивана. Юлия Такшина предоставлено Пресс-службойАктриса Юлия Такшина является мамой двоих сыновей, которых она родила от ее коллеги по сериалу «Не родись красивой» Григория Антипенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии