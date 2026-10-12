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Журнал «Профиль»

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Силовики пришли с обыском к мэру Новороссийска Андрею Кравченко

Силовики пришли с обыском к мэру Новороссийска Андрею Кравченко

В администрации Новороссийска изымают документы, представляющие интерес для следствия. Об этом в понедельник, 12 октября 2026 года, сообщает РЕН ТВ.

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