Силовики пришли с обыском к мэру Новороссийска Андрею Кравченко

В администрации Новороссийска изымают документы, представляющие интерес для следствия. Об этом в понедельник, 12 октября 2026 года, сообщает РЕН ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АТ Колокольцев озвуч...
- РА 604 л.с., полный ...
- ЛЛ Колокольцев озвуч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым