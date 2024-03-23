Сообщается, что разработка GTA6 отстаёт от графика; релиз могут перенести на 202...

Сообщается, что разработка GTA6 отстаёт от графика; релиз могут перенести на 2026 годВ декабре прошлого года, спустя буквально годы спекуляций, слухов и утечек, Rockstar наконец выпустила первый трелер Grand Theft Auto 6 с указанием выхода в 2025 году.