США приостанавливают финансирование Украины на 90 дней

ВАШИНГТОН, 25 января, ФедералПресс. В США по инициативе госсекретаря Марко Рубио на 90 дней приостановлено финансирование значительной части программ внешней помощи, включая те, которые направлены на поддержку Украины.
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