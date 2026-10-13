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Царьград

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ЕС ввел 22-й пакет санкций: под ударом 39 компаний Нижегородской области

ЕС ввел 22-й пакет санкций: под ударом 39 компаний Нижегородской области

В 22-й пакет ограничений Евросоюза, утверждённый 12 октября, вошли 39 нижегородских организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также руководители завода «Нижегородский теплоход» и Нижегородского телевизионного завода имени В.

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