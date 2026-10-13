ЕС ввел 22-й пакет санкций: под ударом 39 компаний Нижегородской области

В 22-й пакет ограничений Евросоюза, утверждённый 12 октября, вошли 39 нижегородских организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также руководители завода «Нижегородский теплоход» и Нижегородского телевизионного завода имени В.