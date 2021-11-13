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В ЮВО подготовлено более 280 площадок для Географического диктанта

В ЮВО подготовлено более 280 площадок для Географического диктанта

14 ноября в диктанте примут участие военнослужащие ЮВО, проходящие службу на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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