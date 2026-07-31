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Аргументы и Факты

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Ракова: ИИ-сервис подготовил для врачей Москвы 30 млн сводок о пациентах

Ракова: ИИ-сервис подготовил для врачей Москвы 30 млн сводок о пациентах

В поликлиниках Москвы уже больше года работает ИИ-сервис, который облегчает врачам поиск нужной информации в электронной медкарте (ЭМК) пациента и помогает выбрать наиболее точную тактику обследования и лечения.

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