НАТО тут больше нет — Русская ракета разнесла в хлам американское «гнездо»: Карта специальной военной операции на Украине на 18 июня 2024 года Юлия СоколоваВ преддверии ожидаемой поставки американских истребителей F-16 на Украину, российская сторона увеличивает интенсивность ракетных ударов по украинским аэродромам.