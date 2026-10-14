Chile ranked as Latin America's freest economy in the 2026 Economic Freedom of the World report published by Canada's Fraser Institute.
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