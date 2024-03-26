Зюганов предупредил о злоупотреблениях при снятии моратория на смертную казнь Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил возможность снятия в РФ моратория на смертную казнь после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».
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