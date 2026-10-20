Юрист Дмитрий Челноков советует избегать покупки квартир у продавцов, скрывающих банкротство. Он рекомендует проверять их через реестр сведений о банкротстве и базу ФССП, а также сохранять документы об оплате и переписку во избежание возможных рисков.