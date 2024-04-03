«Армата» и Су-57 по-индийски: дружить надо с Россией!

Индия вообще может служить примером того, как не надо делать в стиле «Свое – значит, лучшее в мире». Действуя таким образом, вообще можно далеко зайти и не суметь, например, в модернизацию «своего» самолета Су-30МКИ, о чем мы уже писали.
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