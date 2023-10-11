Заварить Авдеевский котел: Ходаковский сообщил о продвижении русской армии под Донецком

На Авдеевском направлении продолжаются успешные наступательные действия ВС России.Подразделения артиллерии, авиации ВС России продолжают развивать вчерашний успех в районе авдеевского укрепрайона, откуда боевики ВСУ ежедневно обстреливали Донецк.
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