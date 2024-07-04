У сельхозпродукции из Казахстана и Кыргызстана огромные перспективы на рынке Китая

Сиань, 3 июля /Синьхуа/ -- "Я очень рад, что вся работа в нашем демонстрационном парке продвигается планомерно, что не обошлось без участия наших коллег из Казахстана" - заявил профессор Северо-Западного научно-технического университета сельского и лесного хозяйства Китая Чжан Чжэнмао.