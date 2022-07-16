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Тренер по легкой атлетике Джузгенбаев погиб в результате ДТП во время тренировки

Казахстанский тренер по легкой атлетике Мурат Джузгенбаев погиб в результате ДТП на Иссык-Куле – мужчина в ходе тренировки со своей подопечной ехал по обочине, когда его сбил Lexus, при этом, девочка, которую тренировал 58-летний мужчина, осталась жива.

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