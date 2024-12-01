Алена Водонаева рассказала, чего никогда не простит Айзе-Лилуне Ай и почему отказывается с ней мириться спустя 10 лет после ссоры

Сложно в это поверить, но когда-то Алена Водонаева и Айза-Лилуна Ай были подругами не разлей вода. Потом случилось необратимое и крепкая дружба резко превратилась в жестокую вражду: вот уже много лет девушки обвиняют друг друга во лжи, предательстве, лицемерии.