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DM: 11 стран Шенгенской зоны ввели ограничения на въезд

DM: 11 стран Шенгенской зоны ввели ограничения на въезд

© РИА Новости Гавро Дешич Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Страны ЕС не справляются с потоком нелегальных мигрантов, которые пользуются "достижением евроинтеграции" – Шенгенским соглашением, сообщает Daily Mail.

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