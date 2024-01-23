DM: 11 стран Шенгенской зоны ввели ограничения на въезд

© РИА Новости Гавро Дешич Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Страны ЕС не справляются с потоком нелегальных мигрантов, которые пользуются "достижением евроинтеграции" – Шенгенским соглашением, сообщает Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам"
- Какие соседи России могут исчезнуть с карты мира уже в ближайшее время? Рассказываю, показываю
- DM: Россия лишит Великобританию права рыбачить в своих водах, оставив британцев без трески
Свежие комментарии