Так совпало, что 6 августа буквально в разных уголках нашей страны одновременно произошли два весьма схожих инцидента.
Бой ветеранов СВО против антироссийских элементов
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Рыночные отношения не только в бизнесе, но и в правоохранительных органах, спецслужбах и они достойно влились в современные условия крышуют бизнес, нелегальную миграцию, наркотрафик и наркоторговлю, диаспоры, а на остальное им времени не хватает... Зарплаты от власти они считают пособием по безработице, как и политики с чиновниками, так что чему удивляемся....
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3 час.
Василий Оснач
Если не защищать защитников Родины, то кого защищать?
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10 мин.
Василий Оснач
Да а те кто нападает на воинов, прошедших боевые действия всех на передовую, пусть там проявют свою храбрость вместе с девицами подстрекателями.
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6 мин.
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