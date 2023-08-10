Бой ветеранов СВО против антироссийских элементов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Рыночные отношения не только в бизнесе, но и в правоохранительных органах, спецслужбах и они достойно влились в современные условия крышуют бизнес, нелегальную миграцию, наркотрафик и наркоторговлю, диаспоры, а на остальное им времени не хватает... Зарплаты от власти они считают пособием по безработице, как и политики с чиновниками, так что чему удивляемся....